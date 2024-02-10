Головне за суботу, 10 лютого: загибель родини в Харкові, понад 60 відбитих атак під Авдіївкою та Мар’їнкою, нові керівники ЗСУ

Бої під Авдіївкою, 87 бойових зіткнень, ворожі обстріли, наслідки ударів по Харкову. Яким запам’ятається 717-й день повномасштабної війни.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки Харкова збільшилася до 57.

"Ці люди — жителі вулиці Котельної, яких учора ввечері росія залишила без нічого: без домівки, без документів, без грошей, без особистих речей. Щоб надати їм усе необхідне, від самого ранку в школі №21 працює штаб збору та видачі гуманітарної допомоги. Потреба є у будівельних матеріалах, в одязі, засобах особистої гігієни", — зазначив Терехов.

Із 22:46 окупанти завдавали ударів по Харкову дронами-камікадзе типу «Shahed». Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Уражена цивільна інфраструктура. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли. Ліквідація наслідків триває, пожежі локалізовані.

Унаслідок ворожих ударів загинули семеро людей, серед них троє дітей: семи, чотирьох років та немовля близько шести місяців.

Унаслідок атаки росіян по Харкову загинула родина прокурорки Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольги Путятіної, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Разом із жінкою загинули її чоловік та троє синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу незабаром мало виповнитися 4, а найменшому Павлу було лише 10 місяців.

Сімʼя опинилася заручницею вогню всередині свого ж будинку.

Ользі Путятіній було 35 років, вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 87 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак біля Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 31 раз намагалися поліпшити тактичне положення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 10 лютого – в нашій новині.

У вечірньому зверненні 10 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні весь день він проводив наради з військовим керівництвом та урядом.

“Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні”, – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що заступниками Головкома Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський і полковник Андрій Лебеденко, чий напрямок – інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем.

Більше інформації – в новині.

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