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Зеленський провів сьогодні наради з новим керівництвом Сил оборони

Президент України анонсував "нові зміни, сили та можливості".

Зеленський провів сьогодні наради з новим керівництвом Сил оборони
Фото: Сайт президента

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні наради з новим керівництвом Сил оборони, анонсувавши подальше перевантаження команди.

Про це йдеться у його Телеграм-каналі.

“Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда – ефективна”, − зазначив він.

Зеленський також повідомив про нові зміни, сили та можливості для України.

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“Зміни – будуть. Більше сили для України. Більше можливостей”, − додав український лідер.

Фото: Сайт президента

Фото: Сайт президента

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