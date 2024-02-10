Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні наради з новим керівництвом Сил оборони, анонсувавши подальше перевантаження команди.

Про це йдеться у його Телеграм-каналі.

“Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда – ефективна”, − зазначив він.

Зеленський також повідомив про нові зміни, сили та можливості для України.

“Зміни – будуть. Більше сили для України. Більше можливостей”, − додав український лідер.

Фото: Сайт президента

Фото: Сайт президента