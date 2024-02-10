Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні наради з новим керівництвом Сил оборони, анонсувавши подальше перевантаження команди.
Про це йдеться у його Телеграм-каналі.
“Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда – ефективна”, − зазначив він.
Зеленський також повідомив про нові зміни, сили та можливості для України.
“Зміни – будуть. Більше сили для України. Більше можливостей”, − додав український лідер.
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