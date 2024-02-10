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"Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля", – Зеленський відреагував на трагедію у Харкові

Президент пообіцяв допомогу постраждалим.

"Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля", – Зеленський відреагував на трагедію у Харкові
Фото: Олег Синєгубов

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у Харкові після російської атаки у ніч на 10 лютого, а також пообіцяв необхідну допомогу всім постраждалим.

Про це ідеться у дописі президента у Telegram.

"Реальність завжди говорить більше, ніж будь-які слова. Минулої ночі через пожежу після удару "Шахедів" у Харкові загинула ціла сімʼя: батьки та троє дітей. Найстаршому сину, Олексію, 7 років, середньому, Михайлу, 4 роки, найменший – Павло, йому було 7 місяців. Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля. Загинула і ще одна сімʼя: чоловік та дружина. Мої співчуття всім рідним та близьким... Десятки людей евакуйовані. Усі потрібні служби залучені, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога... Терор не може залишатися без справедливої відповіді. Терористи повинні програти цю війну, яку вони розпочали. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя. Тільки так безпека для всіх знов стане частиною реальності", – написав Зеленський.

Фото: ДСНС

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, досі триває ліквідація наслідків ворожих прильотів. Загалом залучено понад 200 рятувальників. 

Судмедексперт проведе ДНК-експертизу сім тіл загиблих. Вони сильно обгоріли внаслідок пожежі.

Усі постраждалі – мешканці будинків по вулиці Котельній. Внаслідок обстрілу без електропостачання зараз понад 1000 споживачів. Спеціалісти вже працюють над поверненням світла. Деякі домогосподарства тимчасово відключенні від газопостачання, поки рятувальники не завершать необхідні роботи.

Фото: Олег Синєгубов

За даними слідства Нацполіції Харківської області, після влучання трьох БпЛА в нафтобазу стався витік палива, внаслідок цього вулиця перетворилася на пекло. Паливо змішалося зі снігом і зайнялося, вогонь перекинувся на будинки. Вщент знищено півтора десятка житлових будинків.

Фото: Олег Синєгубов

  • Увечері 9 лютого Росія завдала по Харкову ударів безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Внаслідок атаки загинули семеро цивільних, серед них немовля та діти семи та чотирьох років. Відомо про пів сотні постраждалих.
  • За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки Харкова збільшилася до 57. 
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