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Окупанти дедалі частіше почали використовувати термінали Starlink на своїх позиціях

У 20 кілометровій зоні на передовій неможливо розрізнити, якій стороні належить термінал. 

Окупанти дедалі частіше почали використовувати термінали Starlink на своїх позиціях
Термінал Starlink на російській позиції в окупованій частині України
Фото: defenseone.com

Російські окупанти почали використовувати термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска на своїх позиціях, — пише Мілітарний.

За інформацією Мілітарного, росіяни отримують Starlink через "паралельний імпорт", або через волонтерів-реселерів. Закупівля йде через треті країни, підставними особами.

Інженер із Києва Олег Кутков, який займається терміналами Starlink для військових України, розповів, що також почалося багато скарг на стабільність зв’язку та швидкість на передовій.

«Справді, росіяни почали активно використовувати термінали на лінії фронту», – розповідає інженер.

Ці термінали працюють виключно на території України, але у 20 кілометровій зоні на передовій неможливо розрізнити те, якій стороні належить термінал. Окупанти користуються цим на передовій лінії фронту і таким чином не зрозуміло, де знаходиться термінал.

Олег Кутков додає, що у цих зонах на передові всі термінали використовують один канал під одним планувальником з боку супутника.

У SpaceX, розробника терміналів Starlink зазначають, що компанія не веде жодних справ із Російською Федерацією, або її військовими, а також з ОАЕ. При цьому, в компанії заявили, що будуть деактивувати термінали, які були отримані без відповідної ліцензії.

Раніше зазначалося, що компанія SpaceX позначила деякі тимчасово окуповані населені пункти України як ті, які мають доступ до покриття супутникового Інтернету Starlink. На мапі на сайті Starlink Сєвєродонецьк, Новоайдар, Старобільськ, Рубіжне та інші населені пункти Луганської області позначені як "список очікування". 

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