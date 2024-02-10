Удар українських Сил оборони по аеродрому "Бельбек" підірвав потенціал російської авіації, — розвідка

Наступні удари по важливих об'єкта РФ в окупованому Криму підвищать ймовірність помилки або прорахунку для російської авіації.

31 січня Україна завдала удару по російському аеродрому Бельбек у Криму, в результаті чого був знищений "бункер координаційного центру радіолокаційного контролю", що ще більше підірвало потенціал російської авіації.

Про це ідеться у звіті британської розвідки Міноборони Великобританії.

"Це майже напевно погіршить здатність РФ координувати повітряну діяльність у Чорноморському регіоні, збільшуючи залежність від і без того перевантаженого парку літаків A-50, а також навантаження на все більш виснажених досвідчених фахівців, які можуть керувати повітряними операціями", – зазначають у британській розвідці.

Розвідувальне агенство додає, що російська доктрина передбачає значну роль наземних пунктів управління для координації повітряних сил, особливо винищувачів, зокрема й в умовах повномасштабного вторгнення в Україну.

З огляду на бойові дії в Україні "майже напевно російські пілоти та наземний персонал потерпають від виснаження та бойової втоми".

"Будь-які подальші удари по критично важливих вузлах координації в Криму майже напевно посилять цей тиск, створюючи підвищену ймовірність помилки або прорахунку для російської авіації", – додають у британській розвідці.