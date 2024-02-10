Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Зеленський призначив головою Генштабу генерал-майора Анатолія Баргилевича
Зеленський призначив головою Генштабу генерал-майора Анатолія Баргилевича
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Безпілотники СБУ уразили одразу два нафтопереробні заводи Росії, – джерела
Безпілотники СБУ уразили одразу два нафтопереробні заводи Росії, – джерела
Допомога США. Чи має Україна план Б?
Допомога США. Чи має Україна план Б?
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
ГоловнаСуспільствоВійна

Наслідки ворожого обстрілу Херсонщини: п'ятеро людей поранені, одна – загинула

Пошкоджений об'єкт інфраструктури.

Наслідки ворожого обстрілу Херсонщини: п'ятеро людей поранені, одна – загинула
Фото: Херсонська ОВА

За минулу добу противник здійснив 66 обстрілів, випустивши 353 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 52 снаряди, — ідеться у зведенні глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; гаражний кооператив у Херсоні. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 дістали поранення", — написав Прокудін.

Вчора окупанти вдарили по Бериславу та Білозерці, є поранені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies