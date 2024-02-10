Наслідки ворожого обстрілу Херсонщини: п'ятеро людей поранені, одна – загинула

За минулу добу противник здійснив 66 обстрілів, випустивши 353 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 52 снаряди, — ідеться у зведенні глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; гаражний кооператив у Херсоні. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 дістали поранення", — написав Прокудін.

Вчора окупанти вдарили по Бериславу та Білозерці, є поранені.