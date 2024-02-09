Кабмін затвердив методологію використання мов нацменшин

Йдеться про використання мов нацменшин у наданні публічних та соціальних послуг, у взаємодії з владою, у наданні медичної допомоги та інших сферах.

Уряд ухвалив Методологію використання мов національних меншин там, де вони традиційно і компактно проживають.

Про це на засіданні кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, йдеться про виконання зобов’язань України перед ЄС щодо захисту прав національних меншин.

"Відповідно до профільного закону «Про національні меншини» ухвалюємо Методологію використання мов національних меншин там, де вони традиційно та компактно проживають. Йдеться про використання мов нацменшин у наданні публічних та соціальних послуг, у взаємодії з владою, у наданні медичної допомоги та інших сферах", - пояснив Шмигаль.

Він зауважив, що забезпечать право національної меншини на розвиток своєї мови та водночас збережуть всі переваги української мови як державної.