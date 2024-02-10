Росіяни атакували “шахедами” Великий Бурлук, - Синєгубов

Російські окупаційні війська завдали ударів “шахедами” по Харківській області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Удар “шахедами” прийшовся по Великому Бурлуку, повідомив голова ОВА.
Він уточнив, що окупанти влучили у цивільний об‘єкт - кафе.
На зараз минулося без постраждалих.
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