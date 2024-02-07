Росіяни знищили підприємство та школу на Харківщині

Російська армія зруйнувала 6 грудня підприємство та школу у Вовчанській громаді Чугуївського району Харківської області.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він повідомив, що росіяни завдали ударів по двох селах з різницею в годину.
“В Охримівці повністю зруйноване цивільне підприємство. Згоріло 10 ангарів, пошкоджено вантажний автомобіль. Це були удари або НУРСами, або керованими авіабомбами - правоохоронці будуть це з’ясовувати”, - розповів Синєгубов.
Він додав, що росіяни також вдарили по Варварівці в цій самі громаді. Тут була зруйнована школа, на щастя, ніхто не постраждав.
Синєгубов наголосив, що армія РФ посилила обстріли Харківщини авіаційними бомбами.
- Уночі росіяни завдали ударів по Золочеву на Харківщині, загинула двомісячна дитина. Ще трьох жінок госпіталізували.
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Російські військові регулярно обстрілюють Харківщину. Зокрема, у суботу 2 лютого окупанти вдарили ФАБами-500 по цивільній інфраструктурі у Куп‘янську.
- Російські війська обстріляли з ракетних систем залпового вогню прикордонний Вовчанськ у Чугуївському районі Харківської області та запустили керовані авіабомби по селу Вільхуватка на Куп’янщині, є руйнування.