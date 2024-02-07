Росіяни знищили підприємство та школу на Харківщині

Армія РФ завдала ударів по двох селах з різницею в годину.

Російська армія зруйнувала 6 грудня підприємство та школу у Вовчанській громаді Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він повідомив, що росіяни завдали ударів по двох селах з різницею в годину.

“В Охримівці повністю зруйноване цивільне підприємство. Згоріло 10 ангарів, пошкоджено вантажний автомобіль. Це були удари або НУРСами, або керованими авіабомбами - правоохоронці будуть це з’ясовувати”, - розповів Синєгубов.

Він додав, що росіяни також вдарили по Варварівці в цій самі громаді. Тут була зруйнована школа, на щастя, ніхто не постраждав.

Синєгубов наголосив, що армія РФ посилила обстріли Харківщини авіаційними бомбами.