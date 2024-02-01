Росіяни скинули щонайменше дві авіабомби на Куп'янський район Харківщини

Російські війська обстріляли з РСЗВ прикордонний Вовчанськ у Чугуївському районі Харківської області та запустили керовані авіабомби по селу Вільхуватка на Куп’янщині, є руйнування.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, сьогодні близько 12:00 центр Вовчанська обстріляли з РСЗВ. Внаслідок дій росіян пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Також опівдні окупанти запустили по Вільхуватці Куп'янського району щонайменше 2 КАБи. Влучили на територію с\г підприємства, попередньо – без потерпілих.