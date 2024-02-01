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Росіяни скинули щонайменше дві авіабомби на Куп'янський район Харківщини

Під артилерійським обсрілом опинився Чугуївський район.

Росіяни скинули щонайменше дві авіабомби на Куп'янський район Харківщини
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Російські війська обстріляли з РСЗВ прикордонний Вовчанськ у Чугуївському районі Харківської області та запустили керовані авіабомби по селу Вільхуватка на Куп’янщині, є руйнування. 

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, сьогодні близько 12:00 центр Вовчанська обстріляли з РСЗВ. Внаслідок дій росіян пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Також опівдні окупанти запустили по Вільхуватці Куп'янського району щонайменше 2 КАБи. Влучили на територію с\г підприємства, попередньо – без потерпілих.

  • Росіяни ввечері 30 січня завдали ударів по Золочівській та Малоданилівській громадам Харківської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, потерпілих немає.
  • Ввечері 31 січня російські окупанти скинули авіабомби на лікарню у с. Великий Бурлук Куп’янського району.
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