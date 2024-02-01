Росіяни вдарили КАБами по лікарні на Харківщині, - Синєгубов

Вдень 30 січня окупанти вдарили по Харківщині, приліт був у близькому передмісті Харкова.

Внаслідок удару прийшлось евакуювати 38 людей, з них п’ять - працівники закладу.

“Керовані авіабомби влучили на території цивільної лікарні”, - написав він.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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