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Росіяни вдарили КАБами по лікарні на Харківщині, - Синєгубов

Чотирьом людям надали першу медичну допомогу. 

Росіяни вдарили КАБами по лікарні на Харківщині, - Синєгубов
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: ОПУ

Ввечері 31 січня російські окупанти вдарили по с. Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Керовані авіабомби влучили на території цивільної лікарні”, - написав він.

Внаслідок удару прийшлось евакуювати 38 людей, з них п’ять - працівники закладу.

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Чотирьом людям на місці надали першу медичну допомогу. 

Обстріл пошкодив фасад будівлі, вікна та дах. 

Наразі ліквідація наслідків триває.

  • Росіяни ввечері 30 січня завдали ударів по Золочівській та Малоданилівській громадам Харківської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, потерпілих немає.

  • Вдень 30 січня окупанти вдарили по Харківщині, приліт був у близькому передмісті Харкова.

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