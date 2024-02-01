Росіяни вдарили КАБами по лікарні на Харківщині, - Синєгубов

Ввечері 31 січня російські окупанти вдарили по с. Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Керовані авіабомби влучили на території цивільної лікарні”, - написав він.
Внаслідок удару прийшлось евакуювати 38 людей, з них п’ять - працівники закладу.
Чотирьом людям на місці надали першу медичну допомогу.
Обстріл пошкодив фасад будівлі, вікна та дах.
Наразі ліквідація наслідків триває.
- Росіяни ввечері 30 січня завдали ударів по Золочівській та Малоданилівській громадам Харківської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, потерпілих немає.
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Вдень 30 січня окупанти вдарили по Харківщині, приліт був у близькому передмісті Харкова.