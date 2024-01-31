Головне за середу, 31 січня: відбиті штурми на шести напрямках, великий обмін полоненими, вибухи на аеродромі Бельбек

Бої під Авдіївкою, 52 бойові зіткнення, ворожі обстріли, черговий пакет допомоги від Німеччини, Вікторія Нуланд в Україні. Яким запам’ятається 707-й день повномасштабної війни.

До України з російського полону повернулися 207 полонених. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Заступник його офісу Андрій Єрмак уточнив, що серед звільнених українців – воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції – рядові, сержанти та офіцери. "Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на «Азовсталі», острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Це другий великий обмін після тривалої перерви", – сказав Єрмак.

Координаційний штаб із питань поводження з полоненими повідомив, що серед врятованих військовослужбовців цього разу – 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.

"180 Оборонців, які повертаються додому – з рядового та сержантського складу, ще 27 – українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21", – йдеться у повідомленні.

Ввечері 31 січня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він уточнив, що попередньо місто атакували “шахедами”.

“Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється”, - написав мер Харкова.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 52 бойові зіткнення.

Ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському відбито 9 атак неподалік Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському відбили 4 атаки поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському відбили 8 атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 31 січня – в нашій новині.

31 січня на півночі Севастополя у районі аеродрому Бельбек сталася пожежа, у небо піднявся стовп диму, повідомив телеграм-канал "Кримський вітер".

Окупанти поскаржилися на масовану ракетну атаку з боку України і заявили, що начебто позбивали всі повітряні цілі. Згодом "Кримський вітер" повідомив, що по аеродрому були "гарні влучання".

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив у телеграмі пост, в якому прокоментував ситуацію довкола Бельбеку.

"А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек! Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!" - йдеться в дописі Олещука.

Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого, до нього включили бронетранспортери, танки для розмінування і понад 1 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Також ФРН передала Україні ракети для системи ППО IRIS-T, систему протиморських мін, систему відеоспостереження Satcom, чотири автомобілі для прикордонників, 450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі) та 194 тис. сухпайків для військовослужбовців.

До України прибула заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. “Вітаю з поверненням в Україну Вікторію Нуланд. Сьогодні ми зустрінемось з вищим керівництвом країни, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні”, – написала Брінк.

31 січня Міжнародний суд ООН виніс рішення у справі України проти Росії щодо звинувачення у фінансування тероризму, передає "Європейська правда".

Українська сторона подала позов про порушення Росією двох міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Звинувачення стосувалися епізодів 2015-2017 років. Відповідно до рішення суду, Росія винна у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за статтею №9. Міжнародний суд ООН вважає, що країна-агресор не виконала зобов’язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увагу Україна.

Більшу частину звинувачень суд визнав необґрунтованими. Суд вирішив, що фінансування тероризму стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї. Тож у випадку, якщо терористам Росія постачала ЗРК "Бук", то це не тероризм.

Також суд не зобов'язав Росію виплатити компенсації, як того вимагав Київ

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