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Командувач Повітряних Сил прокоментував вибухи в районі аеродрому Бельбек в окупованому Криму

"Дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності", - написав Олещук.

Командувач Повітряних Сил прокоментував вибухи в районі аеродрому Бельбек в окупованому Криму
Фото: Telegram/Крымский ветер

31 січня на півночі Севастополя у районі аеродрому Бельбек сталася пожежа, у небо піднявся стовп диму, повідомив телеграм-канал "Кримський вітер".

Окупанти поскаржилися на масовану ракетну атаку з боку України і заявили, що начебто позбивали всі повітряні цілі.

Згодом "Кримський вітер" повідомив, що по аеродрому були "гарні влучання".

Фото: Telegram/Крымский ветер

Опісля командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив у телеграмі пост, в якому прокоментував ситуацію довкола Бельбеку.

"А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек! Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!", - йдеться в дописі Олещука.

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