Росіяни скинули вибухівку на подружжя в Бериславі

Російська армія атакувала з безпілотника двох мирних людей у Бериславі. Окупанти скинули на подружжя, яке їхало на мотоциклі, два вибухові предмети.
Поранених довелося госпіталізувати. Це – 65-річний чоловік і 62-річна жінка, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Потерпілих шпиталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний", – повідомив він.
- Унаслідок учорашніх ударів РФ по Херсонській області загинула людина, ще двоє були поранені. Ворог б'є по області щоденно, а також намагається витіснити захисників із зайнятих плацдармі на лівому березі річки Дніпро.