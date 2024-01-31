Росіяни скинули вибухівку на подружжя в Бериславі

Чоловік і жінка вижили, але зазнали поранень.

Російська армія атакувала з безпілотника двох мирних людей у Бериславі. Окупанти скинули на подружжя, яке їхало на мотоциклі, два вибухові предмети.

Поранених довелося госпіталізувати. Це – 65-річний чоловік і 62-річна жінка, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Потерпілих шпиталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний", – повідомив він.