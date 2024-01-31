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Росіяни скинули вибухівку на подружжя в Бериславі

Чоловік і жінка вижили, але зазнали поранень. 

Російська армія атакувала з безпілотника двох мирних людей у Бериславі. Окупанти скинули на подружжя, яке їхало на мотоциклі, два вибухові предмети.

Поранених довелося госпіталізувати. Це – 65-річний чоловік і 62-річна жінка, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Потерпілих шпиталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний", – повідомив він.

  • Унаслідок учорашніх ударів РФ по Херсонській області загинула людина, ще двоє були поранені. Ворог б'є по області щоденно, а також намагається витіснити захисників із зайнятих плацдармі на лівому березі річки Дніпро. 
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