Суд виніс вирок колишньому поліцейському із Харківщини, який співпрацював із російськими спецслужбами.

"До довічного увʼязнення засуджено експоліцейського, який передавав фсб рф дані про дислокацію ЗСУ та правоохоронних органів на Харківщині", – повідомив Офіс генпрокурора.

Йому призначено максимально можливе покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. "Це перший вирок у Харківській області, в якому правоохоронця засуджено до довічного увʼязнення", – зазначили у прокуратурі.

У суді довели, що на початку повномасштабного вторгнення Росії з оперуповноваженим ГУНП в Харківській області звʼязався його брат – працівник ФСБ Бєлгородської області.

Родич поставив поліцейському завдання передавати розвідувальні дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ, місця знаходження представників правоохоронних органів, блокпостів у Харкові та Харківській області, переміщення військової техніки.

"Засуджений, використовуючи свої професійні навички, приховано фотографував обʼєкти з геолокаціями та направляв брату з фсб через Telegram. Серед будівель, які сфотографував поліцейський, були торгівельний центр у Харкові та обласне управління СБУ", – йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ Зрадника затримали у травні 2022 року

У травні 2022 року правоохоронці затримали чоловіка у Харківському районі. В його службовій машині виявили незареєстровану зброю, серед якої осколкові гранати Ф1 та РГН.

Фото: СБУ У поліцейського-зрадника виявили бойові гранати

У жовтні викрили правоохоронця, який служив на Закарпатті у лавах прикордонників та виявився агентом російських спецслужб. Йому повідомили про підозру заочно.

В Одесі російський агент прикидався рятувальником, щоб коригувати ворожі удари по місту. Чоловік прибував на місця "прильотів" нібито для розбору завалів, а насправді – фіксував наслідки ворожих атак та "звітував" про це воєнній розвідці Росії.

15 років тюрми отримав співробітник мобільної компанії, який "зливав" російській розвідці геолокації ЗСУ. Він також розвідував місця базування штабів та комплексів протиповітряної оборони ЗСУ.

У Запоріжжі колишній посадовець МВС “здавав” ворогу інформацію про оборонні заводи. Наразі підозрюваний знаходиться під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Засудженого звільнили із Національної поліції України.