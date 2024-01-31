Суд виніс вирок колишньому поліцейському із Харківщини, який співпрацював із російськими спецслужбами.
"До довічного увʼязнення засуджено експоліцейського, який передавав фсб рф дані про дислокацію ЗСУ та правоохоронних органів на Харківщині", – повідомив Офіс генпрокурора.
Йому призначено максимально можливе покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. "Це перший вирок у Харківській області, в якому правоохоронця засуджено до довічного увʼязнення", – зазначили у прокуратурі.
У суді довели, що на початку повномасштабного вторгнення Росії з оперуповноваженим ГУНП в Харківській області звʼязався його брат – працівник ФСБ Бєлгородської області.
Родич поставив поліцейському завдання передавати розвідувальні дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ, місця знаходження представників правоохоронних органів, блокпостів у Харкові та Харківській області, переміщення військової техніки.
"Засуджений, використовуючи свої професійні навички, приховано фотографував обʼєкти з геолокаціями та направляв брату з фсб через Telegram. Серед будівель, які сфотографував поліцейський, були торгівельний центр у Харкові та обласне управління СБУ", – йдеться у повідомленні.
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