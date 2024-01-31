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Довічне отримав поліцейський із Харківщини, який працював на ФСБ

Засуджений передавав родичеві у Росію розвіддані через месенджер Telegram.

Довічне отримав поліцейський із Харківщини, який працював на ФСБ
Поліцейський, що співпрацював із ФСБ, отримав довічне
Фото: Офіс генпрокурора

Суд виніс вирок колишньому поліцейському із Харківщини, який співпрацював із російськими спецслужбами.

"До довічного увʼязнення засуджено експоліцейського, який передавав фсб рф дані про дислокацію ЗСУ та правоохоронних органів на Харківщині", – повідомив Офіс генпрокурора.

Йому призначено максимально можливе покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. "Це перший вирок у Харківській області, в якому правоохоронця засуджено до довічного увʼязнення", – зазначили у прокуратурі.  

У суді довели, що на початку повномасштабного вторгнення Росії з оперуповноваженим ГУНП в Харківській області звʼязався його брат – працівник ФСБ Бєлгородської області. 

Родич поставив поліцейському завдання передавати розвідувальні дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ, місця знаходження представників правоохоронних органів, блокпостів у Харкові та Харківській області, переміщення військової техніки.

"Засуджений, використовуючи свої професійні навички, приховано фотографував обʼєкти з геолокаціями та направляв брату з фсб через Telegram. Серед будівель, які сфотографував поліцейський, були торгівельний центр у Харкові та обласне управління СБУ", – йдеться у повідомленні. 

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Фото: СБУ
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