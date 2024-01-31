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Нафтопереробний завод у Петербурзі атакував безпілотник

Для збиття росіяни задіяли свою найпотужнішу установку. Але апарат все рівно впав на територію заводу. 

Нафтопереробний завод у Петербурзі атакував безпілотник
Фото: скріншот

Уночі на територію Невського нафтопереробного заводу в Петербурзі впав безпілотник. 

Росіяни намагалися збити його своїм найпотужнішим засобом ППО – С-400, але дрон все одно впав на територію підприємства, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в Головного управління розвідки Міноборони. За даними медіа, саме ГУР стоїть за цією операцією. 

"Показовим є саме те, що для враження наших дронів вони використали саме С-400. Дуже цікаво, як працює це російське ППО, оскільки після нібито збиття дрона він все одно впав на територію нашої цілі", – пояснив співрозмовник журналістів. 

Російські медіа писали, що унаслідок падіння БпЛА виникла пожежа "трьох порожніх цистерн". 

Атаки безпілотників на Росію

  • Два дні тому безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів "Славнефть-ЯНОС", який розташовано у російському Ярославлі.
  • До того українські безпілотники вдарили по нафтобазі під Брянськом. Пожежа тривала понад п'ять годин. За версією росіян, безпілотник нейтралізувала РЕБ, але з нього відпала вибухівка. Однак джерела медіа в ГУР кажуть, що дрон провів успішну атаку, ціль уражена. Тоді ж український дрон атакував Тамбовський пороховий завод. 
  • Однією з наймасштабніших за наслідками атак став удар безпілотників по заводу "Новатек" 21 січня. Джерела LB.ua повідомили, що по цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ – ураження були точними, почалася масштабна пожежа, росіяни були змушені провести евакуацію співробітників. Цей термінал − один із найновіших та найважливіших у РФ. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ. У СБУ повідомили, що після атаки всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море − їхнє завантаження зірване.
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