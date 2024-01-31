Нафтопереробний завод у Петербурзі атакував безпілотник

Для збиття росіяни задіяли свою найпотужнішу установку. Але апарат все рівно впав на територію заводу.

Уночі на територію Невського нафтопереробного заводу в Петербурзі впав безпілотник.

Росіяни намагалися збити його своїм найпотужнішим засобом ППО – С-400, але дрон все одно впав на територію підприємства, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в Головного управління розвідки Міноборони. За даними медіа, саме ГУР стоїть за цією операцією.

"Показовим є саме те, що для враження наших дронів вони використали саме С-400. Дуже цікаво, як працює це російське ППО, оскільки після нібито збиття дрона він все одно впав на територію нашої цілі", – пояснив співрозмовник журналістів.

Російські медіа писали, що унаслідок падіння БпЛА виникла пожежа "трьох порожніх цистерн".

Атаки безпілотників на Росію