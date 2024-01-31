РФ продовжує розпочату в листопаді наступальну операцію. Має певне просування, але " і близько" не досягла цілі, – Буданов

Метою цього наступу був вихід на адмінмежі Луганської і Донецької областей та вихід на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець.

Зараз все ще триває наступальна операція росіян, що почалася в листопаді 2023. Результати для ворога "не великі".

Втім ворог має певне просування в полях і біля Авдіївки. Про це в інтерв'ю "Ми-Україна" повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли як можливо швидше вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець – це по Харківській області. І вийти на адмінкордони Донецької і Луганської області. Навіть близько до цього нічого нема", – сказав він.

Буданов вважає, що навесні цей наступ вичерпається.

"Як і за правилами будь-якої, як то кажуть, гри. Ти робиш хід – противник робить хід. Зараз хід противника. Він закінчиться – я думаю, буде наш", – сказав він.