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РФ продовжує розпочату в листопаді наступальну операцію. Має певне просування, але " і близько" не досягла цілі, – Буданов

Метою цього наступу був вихід на адмінмежі Луганської і Донецької областей та вихід на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець.

РФ продовжує розпочату в листопаді наступальну операцію. Має певне просування, але " і близько" не досягла цілі, – Буданов
Фото: Макс Требухов

Зараз все ще триває наступальна операція росіян, що почалася в листопаді 2023. Результати для ворога "не великі".

Втім ворог має певне просування в полях і біля Авдіївки. Про це в інтерв'ю "Ми-Україна" повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли як можливо швидше вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець – це по Харківській області. І вийти на адмінкордони Донецької і Луганської області. Навіть близько до цього нічого нема", – сказав він.

Буданов вважає, що навесні цей наступ вичерпається. 

"Як і за правилами будь-якої, як то кажуть, гри. Ти робиш хід – противник робить хід. Зараз хід противника. Він закінчиться – я думаю, буде наш", – сказав він.

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