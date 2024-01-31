Внаслідок нічної російської дронової атаки по Миколаївській області одна людина потрапила до реанімації.
"Вночі ворог знов вдався до дронового терору південних регіонів", – йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.
На півдні нашої держави українська ППО збила сім "шахедів": п'ять на Миколаївщині і два на Кіровоградщині.
Внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина.
Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації. Пожежу, яка виникла на місці влучання, ліквідували.
- У ніч на 31 січня 2024 року Росія атакувала територію України 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" та трьома балістичними ракетами " Іскандер-М".
- Безпілотники запускали із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в Росії, а також із мису Чауда, що в Криму. Ракети окупантів "Іскандер-М" летіли із Криму та Воронезької області Росії.
- Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищили 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.
- Також вчора, 30 січня, мер Харкова повідомив про влучання безпілотника по місту. Росіяни вдарили по району житлової забудови, була пожежа на місці потрапляння.