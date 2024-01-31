Внаслідок нічної російської дронової атаки по Миколаївській області одна людина потрапила до реанімації.

"Вночі ворог знов вдався до дронового терору південних регіонів", – йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

На півдні нашої держави українська ППО збила сім "шахедів": п'ять на Миколаївщині і два на Кіровоградщині.

Внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина.

Фото: Сили оборони півдня України Наслідки дронової атаки на Миколаївщині

Фото: Сили оборони півдня України Наслідки дронової атаки Миколаївщини

Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації. Пожежу, яка виникла на місці влучання, ліквідували.