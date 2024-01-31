Росія вночі запустила по території України 20 "шахедів" та три балістичні ракети

Сили ППО працюють по цілі у Сумській області

У ніч на 31 січня 2024 року Росія атакувала територію України 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" та трьома балістичними ракетами " Іскандер-М".

Про це повідомили Повітряні сили України.

Як йдеться у повідомленні, безпілотники запускали із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в Росії, а також із мису Чауда, що в Криму.

Ракети окупантів "Іскандер-М" летіли із Криму та Воронезької області Росії.

Фото: Повітряні сили України ППО вночі знищила 14 ворожих "шахедів"

Сили та засоби Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищили 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Вчора, 30 січня, мер Харкова повідомив про влучання безпілотника по місту. Росіяни вдарили по району житлової забудови, була пожежа на місці потрапляння.