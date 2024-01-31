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Росія вночі запустила по території України 20 "шахедів" та три балістичні ракети

Українська ППО вночі знищила 14 ворожих безпілотників.

Росія вночі запустила по території України 20 "шахедів" та три балістичні ракети
Сили ППО працюють по цілі у Сумській області
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

У ніч на 31 січня 2024 року Росія атакувала територію України 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" та трьома балістичними ракетами " Іскандер-М".

Про це повідомили Повітряні сили України.

Як йдеться у повідомленні, безпілотники запускали із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в Росії, а також із мису Чауда, що в Криму.

Ракети окупантів "Іскандер-М" летіли із Криму та Воронезької області Росії. 

ППО вночі знищила 14 ворожих &quot;шахедів&quot;
Фото: Повітряні сили України
ППО вночі знищила 14 ворожих "шахедів"

Сили та засоби Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищили 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Вчора, 30 січня, мер Харкова повідомив про влучання безпілотника по місту. Росіяни вдарили по району житлової забудови, була пожежа на місці потрапляння. 

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