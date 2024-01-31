За добу українські воїни знищили майже 1100 окупантів, ‒ Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 385230 осіб особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько385230 (+1090) осіб,

танків ‒ 6310 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 11757 (+32) од,

артилерійських систем – 9195 (+51) од,

РСЗВ – 974 (+2) од,

засоби ППО ‒ 663 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),

крилаті ракети ‒ 1846 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни ‒1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 12231 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 1452 (+4).

Фото: Генштаб Втрати окупаційних військ за добу

Дані уточнюються.

В районі Авдіївки ворог зробив понад 20 спроб штурму за добу. Всього за добу на фронті відбулося 88 бойових зіткнень.