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За добу українські воїни знищили майже 1100 окупантів, ‒ Генштаб

Українська армія ліквідувала 32 бойові броньовані машини і 10 танків. 

За добу українські воїни знищили майже 1100 окупантів, ‒ Генштаб
Фото: скрін відео

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 385230 осіб особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько385230 (+1090) осіб,
  • танків ‒ 6310 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11757 (+32) од,
  • артилерійських систем – 9195 (+51) од,
  • РСЗВ – 974 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 663 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 1846 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни ‒1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 12231 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1452 (+4).

Втрати окупаційних військ за добу
Фото: Генштаб
Втрати окупаційних військ за добу

Дані уточнюються.

В районі Авдіївки ворог зробив понад 20 спроб штурму за добу. Всього за добу на фронті відбулося 88 бойових зіткнень.

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