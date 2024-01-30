Ексголові Верховного Суду Князєву продовжили "запобіжку" і зменшили розмір застави

Князєв перебуватиме під вартою до 29 березня.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав прокурора САП і продовжив дію запобіжного заходу колишньому Голові Верховного Суду.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Князєв пробуде під вартою ще два місяці - до 29 березня.

Разом з тим, суд зменшив підозрюваному розмір застави: з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

Справа Князєва