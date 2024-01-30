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Ексголові Верховного Суду Князєву продовжили "запобіжку" і зменшили розмір застави

Князєв перебуватиме під вартою до 29 березня.

Ексголові Верховного Суду Князєву продовжили "запобіжку" і зменшили розмір застави
Всеволод Князєв
Фото: Верховний Суд України

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав прокурора САП і продовжив дію запобіжного заходу колишньому Голові Верховного Суду.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Князєв пробуде під вартою ще два місяці - до 29 березня.

Разом з тим, суд зменшив підозрюваному розмір застави: з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

Справа Князєва

  • 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу хабара у розмірі $450 тисяч (загальна сума становила майже 3 млн доларів) його і адвоката Горецького викрили "на гарячому". 16 травня НАБУ і САП повідомили обом про підозру.
  • ZN.UA повідомляло, що ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
  • Спершу слідчий суддя ВАКС обрав Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 млн грн, тоді – до 55 млн грн.
  • Наприкінці вересня Апеляційна палата ВАКС залишила колишнього голову Верховного Суду у СІЗО. При цьому знову зменшила розмір застави – до 45 млн грн.
  • Минулого місяця Князєву продовжили термін перебування у СІЗО з розміром застави у 35 млн грн.
  • На початку грудня Антикорсуд продовжив дію "запобіжки" до 2 лютого 2024 року.
  • Крім того, минулого місяця Печерський райсуд Києва визнав Князєва винним порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Йдеться про подарунок у вигляді оренди квартири площею 133 кв. м на Печерську за 1 тисячу гривень в місяць. Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 грн та присудив конфіскувати подарунок.
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