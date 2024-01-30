По Харкову ударив “шахед”, – Терехов (оновлено)

Пошуково-рятувальна операція після обстрілу Харкова, 23 січня 2024 року

Ввечері 30 січня росіяни ударили по Харкову “шахедом”.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він додав, що росіяни вдарили по району житлової забудови, є пожежа на місці потрапляння.

За оновленими даними, поранені четверо людей.

Обстріл Харкова 23 січня 2024 року