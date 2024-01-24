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У Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи: Росія вбила десяток людей

Рятувальники завершили роботи на місці зруйнованої російською ракетою п’ятиповерхівки у Харкові.

У Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи: Росія вбила десяток людей
рятувально-пошукові роботи у Харкові
Фото: ДСНС України

У Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої російською ракетою п’ятиповерхівки. Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей та двох песиків.

Про це повідомили у ДСНС України.

У результаті вчорашнього російського удару по Харкову загинуло 10 людей.

"Сьогодні вилучено тіла ще двох людей та двох песиків. Рятувальники розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції. За допомогою важкої інженерної техніки протягом 2-х днів прибрано 160 тонн будівельного сміття", – ідеться у повідомленні ДСНС.

  • Учора вранці російська армія вдарила по Харкову під час масованого ракетного обстрілу України. Станом на учора було відомо про вісьмох загиблих. Разом із виявленими сьогодні жертвами кількість загиблих зросла до десяти. Поранення отримали ще понад 60 харків'ян. 
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