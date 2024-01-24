У Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи: Росія вбила десяток людей

Рятувальники завершили роботи на місці зруйнованої російською ракетою п’ятиповерхівки у Харкові.

У Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої російською ракетою п’ятиповерхівки. Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей та двох песиків.

Про це повідомили у ДСНС України.

У результаті вчорашнього російського удару по Харкову загинуло 10 людей.

"Сьогодні вилучено тіла ще двох людей та двох песиків. Рятувальники розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції. За допомогою важкої інженерної техніки протягом 2-х днів прибрано 160 тонн будівельного сміття", – ідеться у повідомленні ДСНС.