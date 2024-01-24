Росіяни обстріляли передмістя Херсона. Постраждав цивільний

Сьогодні пообіді росіяни знову обстріляли Херсон. Цього разу під ворожим обстрілом опинилося Садове, Херсонської громади, де поранення отримав 50-річний чоловік.
Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.
"Близько 14.00 ворог обстріляв Садове Херсонської міської територіальної громади. Під час цієї атаки був поранений 50-річний чоловік. Наразі він ушпиталений", – зазначив Мрочко.
Постраждалий отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію і травму плеча.
- Армія РФ щоденно обстрілює місто Херсон та область з тимчасово окупованого лівого берега. Під час обстрілу лікарні у Херсоні поранення отримали двоє медпрацівників та ще одна жінка.