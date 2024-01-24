У Києві лунали вибухи. Пошкоджено будинки, поранені 20 людей
У Києві лунали вибухи. Пошкоджено будинки, поранені 20 людей
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Множинне громадянство — друга спроба?
Множинне громадянство — друга спроба?
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли передмістя Херсона. Постраждав цивільний

Російська армія продовжує обстрілювати Херсонщину.

Росіяни обстріляли передмістя Херсона. Постраждав цивільний
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні пообіді росіяни знову обстріляли Херсон. Цього разу під ворожим обстрілом опинилося Садове, Херсонської громади, де поранення отримав 50-річний чоловік. 

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко. 

"Близько 14.00 ворог обстріляв Садове Херсонської міської територіальної громади. Під час цієї атаки був поранений 50-річний чоловік. Наразі він ушпиталений", – зазначив Мрочко. 

Постраждалий отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію і травму плеча.

  • Армія РФ щоденно обстрілює місто Херсон та область з тимчасово окупованого лівого берега. Під час обстрілу лікарні у Херсоні поранення отримали двоє медпрацівників та ще одна жінка.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies