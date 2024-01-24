​Завершили розслідування щодо адвоката і експравоохоронця, які допомагали ухилянтам

До суду скерували справу щодо правоохоронця та адвоката із Хмельниччини, які займались шахрайством та підробленням документів для ухилянтів.
Про таке повідомило Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що злочинна діяльність ділків була викрита у березні 2022 року, коли двоє їхніх "клієнтів" із фіктивними довідками волонтерів намагалися виїхати за кордон.
Довідки виготовляв правоохоронець, отримуючи замовлення через адвоката. Вартість "липових" докуметів становила по 4 тис. тисяч євро з кожного.
Правоохоронець знав батьків засудженого та запропонував їм звернутися до адвоката, який начебто мав посприяти у "розв'язанні питання". Він запевнив, що за 20 тис. доларів США знайде підстави та методи впливу, аби чоловік опинився на волі.
Наразі правоохоронець звільнений зі служби.
Ділки обвинувачуються у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон та шахрайстві, а експравоохоронець – ще й у підробленні офіційних документів.Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.
- У вересні СБУ викрила масштабні схеми ухилення від мобілізації на Львівщині, Черкащині та Сумщині. Вартість "послуг" становила до семи тисяч доларів і залежала від регіону і терміновості.
- Наприкінці осені СБУ заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон військовозобов’язаних в Одеській, Черкаській та Львівській областях. Слідство встановило, що фігуранти продавали ухилянтам фіктивні документи для виїзду за межі України під виглядом “важкохворих” або перевізників зарубіжної допомоги.
- На кордоні із Молодовою викрили чергову схему для ухилянтів. Водій рейсового автобуса перевозив чоловіків у спальному відділенні автобуса.