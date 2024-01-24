​Завершили розслідування щодо адвоката і експравоохоронця, які допомагали ухилянтам

Крім того, ділки обіцяли батькам засудженого за 20 тисяч доларів "президентське помилування".

Справу щодо адвоката і правоохоронця, що допомагали ухилянтам, скерували до суду

До суду скерували справу щодо правоохоронця та адвоката із Хмельниччини, які займались шахрайством та підробленням документів для ухилянтів.

Про таке повідомило Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що злочинна діяльність ділків була викрита у березні 2022 року, коли двоє їхніх "клієнтів" із фіктивними довідками волонтерів намагалися виїхати за кордон.

Довідки виготовляв правоохоронець, отримуючи замовлення через адвоката. Вартість "липових" докуметів становила по 4 тис. тисяч євро з кожного.

Фото: ДБР Адвокат і експравоохоронець на Хмельниччині допомагали ухилянтам

Також під час розслідування встановили, що ділки обіцяли батькам засудженого за смертельну ДТП організувати "президентське помилування" їх сина. Він скоїв смертельну аварію поблизу села Веселівка Хмельницького району у 2021 році. Через зіткнення загинула уся родина – подружжя та їхній 2-річний син. Суд присудив винуватцю 8 років позбавлення волі.

Правоохоронець знав батьків засудженого та запропонував їм звернутися до адвоката, який начебто мав посприяти у "розв'язанні питання". Він запевнив, що за 20 тис. доларів США знайде підстави та методи впливу, аби чоловік опинився на волі.

Наразі правоохоронець звільнений зі служби.

Ділки обвинувачуються у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон та шахрайстві, а експравоохоронець – ще й у підробленні офіційних документів.Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.