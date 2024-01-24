У росіян, які критикують війну в Україні, хочуть відбирати майно, – британська розвідка

У Росії обговорюють законопроект щодо арешту майна у тих, хто критикує вторгнення в Україну.

У Росії розглядають законопроект щодо арешту фінансових активів, включно з майном, у росіян, які відкрито критикують російську армію та повномасштабневторгнення в Україну.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великобританії.

Зокрема, 22 січня російська держдума обговорювала законопроєкт про арешт фінансових активів, включно з майном, у росіян, які відкрито критикують російську армію та "спеціальну військову операцію".

Як йдеться у повідомленні, "за останній місяць низка відомих російських письменників і музикантів були засуджені за критику війни".

"Цей нещодавній законопроєкт у поєднанні із заходами щодо іноземних агентів, ймовірно, має на меті повністю обмежити критику війни", – наголосили у британській розвідці.

Також британське міноборони нагадало про ухвалені два роки тому поправки до російського закону "Про іноземних агентів", який вже давно використовується для репресій проти незгодних із режимом Путіна.

За даними російського моніторингового агентства з прав людини "ОВД-інфо", у 2023 році 217 осіб та організацій були визнані "іноземними агентами". Станом на 3 листопада 2023 року, за даними Міністерства юстиції Росії, загальний список "іноземних агентів" становив 707 осіб.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 January 2024.



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Нове законодавство, швидше за все, спрямоване на те, щоб стримати і змусити замовкнути антивоєнну опозицію.