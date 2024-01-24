Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Множинне громадянство — друга спроба?
Множинне громадянство — друга спроба?
У Києві лунали вибухи. Пошкоджено будинки, поранені 20 людей
У Києві лунали вибухи. Пошкоджено будинки, поранені 20 людей
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

У росіян, які критикують війну в Україні, хочуть відбирати майно, – британська розвідка

У Росії обговорюють законопроект щодо арешту майна у тих, хто критикує вторгнення в Україну. 

У росіян, які критикують війну в Україні, хочуть відбирати майно, – британська розвідка
Фото: ukrinform.ua

У Росії розглядають законопроект щодо арешту фінансових активів, включно з майном, у росіян, які відкрито критикують російську армію та повномасштабневторгнення в Україну.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великобританії.

Зокрема, 22 січня російська держдума обговорювала законопроєкт про арешт фінансових активів, включно з майном, у росіян, які відкрито критикують російську армію та "спеціальну військову операцію".

Як йдеться у повідомленні, "за останній місяць низка відомих російських письменників і музикантів були засуджені за критику війни".

"Цей нещодавній законопроєкт у поєднанні із заходами щодо іноземних агентів, ймовірно, має на меті повністю обмежити критику війни", – наголосили у британській розвідці.

Також британське міноборони нагадало про ухвалені два роки тому поправки до російського закону "Про іноземних агентів", який вже давно використовується для репресій проти незгодних із режимом Путіна. 

За даними російського моніторингового агентства з прав людини "ОВД-інфо", у 2023 році 217 осіб та організацій були визнані "іноземними агентами". Станом на 3 листопада 2023 року, за даними Міністерства юстиції Росії, загальний список "іноземних агентів" становив 707 осіб.

Нове законодавство, швидше за все, спрямоване на те, щоб стримати і змусити замовкнути антивоєнну опозицію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies