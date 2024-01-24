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​Міністр оборони Великобританії: майбутнє України в руках Заходу

На думку Гранта Шеппса, потрібна більша дипломатична, економічна та військова підтримка України.

​Міністр оборони Великобританії: майбутнє України в руках Заходу
Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак з новим міністром оборони Грантом Шеппсом на Даунінг-стріт, Лондон
Фото: EPA/UPG

Велика Британія активізує свої зусилля щодо допомоги Україні і решта союзників України повинні зробити те ж саме. 

Про це написав міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс у своїй колонці для видання Politico

«Ми знаємо, що Росія готова до війни на виснаження, незалежно від того, скільки десятків тисяч своїх громадян вона втратить, і що Москва витрачає все більше своїх ресурсів на конфлікт. Витрати президента Росії Володимира Путіна на оборону та безпеку вже досягнуть приголомшливих 40% бюджетних витрат країни. І Кремль підвищив ставку з початку року, посиливши інтенсивність своїх атак, – зазначив він. – У світлі всього цього Україна зробила неймовірну роботу, давши відсіч своєму загарбнику. Вона повернула собі 50% території, захопленої Росією, і відкрила морський прохід у Чорному морі».

Великобританія активізує свої зусилля щодо допомоги Україні, написав міністр. Зокрема, у січні цього року прем’єр-міністр Ріші Сунак під час візиту до Києва оголосив про збільшення військової підтримки Великої Британії до 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Таким чином загальна військова допомога Британії перевищить 7 мільярдів фунтів стерлінгів. 

Виступ прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака у Верховній Раді
Фото: EPA/UPG
Виступ прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака у Верховній Раді

Велика Британія, яка була першою європейською країною, надіслала Україні протитанкову зброю, сучасні західні основні бойові танки та високоточні ракети великої дальності, нагадав Грант Шеппс.

Також прем’єр-міністр підписав історичну Угоду між Великою Британією та Україною про безпекову співпрацю

«Повідомлення не може бути чіткішим: Сполучене Королівство займається цим надовго. Але повідомлення, яке я надсилаю своїм колегам з Контактної групи з питань оборони України, полягає в тому, що вони також повинні вжити заходів, – написав Грант Шеппс. – За останні два роки Великобританія активізувала міжнародну спільноту, об’єднавши близько 11 країн, щоб допомогти навчити понад 34 000 українських новобранців тут, у Великій Британії — це частина з 60 000 українських військових, який Британія підготувала з 2014 року. Ми створили Міжнародний фонд для України, зібравши понад £750 мільйонів на закупівлю пріоритетного військового обладнання. Крім того, разом з Норвегією Британія очолює морську коаліцію, покликану повернути Україні відповідальність за свою безпеку в Чорному морі».

Міністр оборони Великої Британії закликав «зберегти цей імпульс». 

«І для цього нам потрібна більша дипломатична, економічна та військова підтримка. Немає такого світу, в якому можна дозволити Путіну перемогти. Це не тільки підбадьорило б його, поставивши інших наших східноєвропейських союзників під приціл Росії, але й дало б сигнал Китаю, що все готове до захоплення (Тайваню, – LB.ua), – зазначив Грант Шеппс. – Ніяких вагань бути не може. Не потрібно чекати, щоб побачити, звідки дме вітер. Путін вважає, що Захід можна виснажити. Він вважає, що нам бракує стратегічного терпіння. І ми повинні довести, що він неправий». 

Раніше міністр оборони Британії заявив про завершення ери «дивідендів від миру» і закликав бути готовими до нових воєн

«За п'ять років ми можемо стати свідками численних війн за участю Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї», – сказав Грант Шаппс.

Безпекова співпраця Великобританії та України

  • 12 січня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали безпековий договір на десять років із можливістю продовження. Це перший договір у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, які були узгоджені під час саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році. Згідно з документом, безпекові зобов’язання Британії діятимуть до вступу України в НАТО. Детальніше про договір можна прочитати у нашому тексті.  
  • Ріші Сунак також виступив із заявою у Верховній Раді України, заявивши, що «Велика Британія нікуди не відвертається, а Путін ніколи нас не перечекає». «Ми допоможемо вам перемогти у війні», – пообіцяв британським прем'єр.
  • Посол Британії назвав спільне виробництво дронів одним із найперспективніших напрямків співпраці з Україною. 

Читайте також наші тексти про допомогу Великобританії 

Рамштайн і танки. Боже, бережи короля!

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