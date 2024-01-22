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Посол Британії назвав спільне виробництво дронів одним із найперспективніших напрямків співпраці з Україною

"Це перевага України зараз - великий досвід використання дронів", - відзначив посол Гарріс.

Посол Британії назвав спільне виробництво дронів одним із найперспективніших напрямків співпраці з Україною
посол Великобританії ув Україні Мартін Гарріс
Фото: МЗС України

Спільне виробництво дронів Україною і Великобританією є одним із найперспективніших напрямків співпраці обох держав у сфері військово-промислового комплексу.

Таку думку висловив посол Британії у Києві Мартін Гарріс в інтерв'ю "Європейській правді".

"Це має бути через співпрацю ВПК наших двох країн. Я думаю, що це перевага України зараз - великий досвід використання дронів. Тому є велика зацікавленість і з боку Великої Британії, і з боку інших країн – як ми можемо співпрацювати з Україною для виробництва дронів – тут, в Україні і також у наших країнах", – розповів посол про деталі співпраці.

Гарріс підтвердив, що вироблятимуть дрони і в Україні, і у Британії.

Посол не озвучив обсяги виробництва БпЛА, оскільки процес виробництва тільки починається.

"Я не можу сказати. Я думаю, що зараз процес починається. Є різні класи, є різні дрони. Але я думаю, що це буде один із найперспективніших елементів нашої співпраці в царині ВПК", – зауважив дипломат.

  • Під час візиту британського прем'єр-міністра Ріші Сунака до Києва стало відомо, що  Великобританія надасть Україні військову допомогу на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024-2025 роках. Близько 200 мільйонів фунтів витратять на закупівлю та виробництво тисяч військових дронів.
  • Сунак додав, що до пакета включать розвідувальні дрони, атакуючі дрони далекої дії, а також FPV-дрони.
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