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Українські пілоти вже літають з інстукторами на винищувачах F-16, — Ігнат

Пілотам необхідно провести в польоті визначену кількість годин.

Українські пілоти вже літають з інстукторами на винищувачах F-16, — Ігнат
Техніки готують норвезький винищувач F-16 для передачі Румунії, на авіабазі в Rygge, Норвегія, 28 листопада 2023 року.
Фото: EPA/UPG

В ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про деталі навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Зокрема, відомо, що пілоти літають у небі з інструкторами. 

Навчання пілотів відбувається максимально конфіденційно і практично не оприлюднюють ніякої інформації.

"Є чіткий план дій партнерів у рамках нашої авіаційної коаліції, до якої навіть долучилися країни, що навіть не мають на озброєнні F-16. Але все ж готують не лише пілотів, але й інших авіаційних фахівців. Процес іде… Потрібно налітати певну кількість годин", –  каже Юрій Ігнат.

Під час різдвяних свят пілоти мали трішки відпочинку, однак вже всі повернулися до роботи і  продовжують навчатися у повітряному просторі. 

"Я маю на увазі Данію та США, де інша група проходить підготовку. Не забуваємо і про Велику Британію", – зазначив Ігнат.

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав пріоритетом у 2024 році не дати РФ домінувати в повітряному просторі, для цього Україні потрібні винищувачі F-16.
  • Через багатофункціональність сучасних винищувачів F-16, які Україна недовзі повинна отримати, їх можуть застосувати у різних напрямках на фронті. 
  • При Міністерстві оборони України створили спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Основною метою структури буде всебічне забезпечення процесу безперервної інтеграції літака F-16 у загальну систему Сил оборони України. 
  • Про вплив F-16 на хід війни читайте у текстах наших оглядачів Віктора Кевлюка та Кирила Данильченка (Роніна).
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