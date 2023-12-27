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У повітряних силах розповіли про грандіозні плани щодо використання винищувачів F-16

Винищувачі мають широкий спектр застосування тому їх можуть поєднати у штурмах піхоти.

У повітряних силах розповіли про грандіозні плани щодо використання винищувачів F-16
Фото: EPA/UPG

Через багатофункціональність сучасних винищувачів F-16, які Україна недовзі повинна отримати, їх можуть застосувати у різних напрямках на фронті. Про грандіозні плани на американські винищувачі в етері телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.

"Плани грандіозні. Літак багатоцільовий, а тому зможе виконувати багато завдань з підтримки сухопутних військ", – зазначив речник.

Зокрема, основні напрямки, де можна застосувати винищувачі – це удари по наземних цілях на різну глибину оборони противника, прикриття штурмової авіації, забезпечення повітряного простору в акваторії Чорного моря, протидія ворожим кораблям та прикриття країни від ворожих дронів та ракет.

Ігнаи наголошує, винищувачі F-16 мають широкий спектр озброєння, яке можна застосовувати на різних ділянках фронту. 

"Це допоможе здобути пріоритет у повітрі та дозволить протидіяти застосуванню керованих авіаційних бомб", – додає Ігнат.

F-16 для України:

  • Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із міністром національної оборони Португалії Геленою Каррейраш підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16.
  • На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, винищувачі F-16 посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ.
  • При Міністерстві оборони України створили спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Основною метою структури буде всебічне забезпечення процесу безперервної інтеграції літака F-16 у загальну систему Сил оборони України. 
  • За інформацією аналітиків ISW, Україна може отримати перші F-16  до кінця 2023 року.
  • Про вплив F-16 на хід війни читайте у текстах наших оглядачів Віктора Кевлюка та Кирила Данильченка.
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