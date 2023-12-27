У повітряних силах розповіли про грандіозні плани щодо використання винищувачів F-16

Винищувачі мають широкий спектр застосування тому їх можуть поєднати у штурмах піхоти.

Через багатофункціональність сучасних винищувачів F-16, які Україна недовзі повинна отримати, їх можуть застосувати у різних напрямках на фронті. Про грандіозні плани на американські винищувачі в етері телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.

"Плани грандіозні. Літак багатоцільовий, а тому зможе виконувати багато завдань з підтримки сухопутних військ", – зазначив речник.

Зокрема, основні напрямки, де можна застосувати винищувачі – це удари по наземних цілях на різну глибину оборони противника, прикриття штурмової авіації, забезпечення повітряного простору в акваторії Чорного моря, протидія ворожим кораблям та прикриття країни від ворожих дронів та ракет.

Ігнаи наголошує, винищувачі F-16 мають широкий спектр озброєння, яке можна застосовувати на різних ділянках фронту.

"Це допоможе здобути пріоритет у повітрі та дозволить протидіяти застосуванню керованих авіаційних бомб", – додає Ігнат.

F-16 для України: