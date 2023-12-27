Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації

Крім того, уряд призначив Віктора Поліщука заступником голови Державної служби статистики України.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін погодив звільнення Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

На засіданні 27 грудня Кабінет Міністрів ухвалив два кадрові рішення.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies