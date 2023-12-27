Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації

На засіданні 27 грудня Кабінет Міністрів ухвалив два кадрові рішення.
Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін погодив звільнення Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної військової адміністрації.
Крім того, уряд призначив Віктора Поліщука заступником голови Державної служби статистики України.
Хто такий Володимир Труш
- Труш очолив обласну адміністрацію Тернопільщини у березні 2020 року. До цього керував Рогатинською РДА на Франківщині.
- У 2002—2008 роках працював в органах податкової міліції державної податкової адміністрації в Івано-Франківській області. Тоді був головним спеціалістом служби безпеки та директором ТзОВ «Ігросвіт» (2008—2009 роки), у 2010-му став помічником-консультантом народного депутата України.
- У 2016—2019 роках був приватним підприємцем, а опісля став директором ТОВ «АВТ-Захід».