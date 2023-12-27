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Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації

Також уряд призначив заступника голови Держстату.

Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Володимир Труш
Фото: Тернопільська ОВА

На засіданні 27 грудня Кабінет Міністрів ухвалив два кадрові рішення.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін погодив звільнення Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

Крім того, уряд призначив Віктора Поліщука заступником голови Державної служби статистики України.

Хто такий Володимир Труш

  • Труш очолив обласну адміністрацію Тернопільщини у березні 2020 року. До цього керував Рогатинською РДА на Франківщині.
  • У 2002—2008 роках працював в органах податкової міліції державної податкової адміністрації в Івано-Франківській області. Тоді був головним спеціалістом служби безпеки та директором ТзОВ «Ігросвіт» (2008—2009 роки), у 2010-му став помічником-консультантом народного депутата України.
  • У 2016—2019 роках був приватним підприємцем, а опісля став директором ТОВ «АВТ-Захід».
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