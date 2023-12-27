Загалом в оборонному комплексі України працює близько 300 тисяч осіб.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками та працівниками державних і приватних компаній оборонно-промислового комплексу і вручив державні нагороди.

Про це йдеться на сайті глави держави.

За словами Зеленського, загалом в оборонному комплексі України налічується близько 300 тисяч осіб.

Він додав, що цьогоріч завдяки компаніям українського ОПК вдалося втричі (порівняно з минулим роком) збільшити виробництво зброї й техніки. Також фіксують вагоме зростання виробництва боєприпасів, зокрема, для артилерії, системно розгортають потужності для виготовлення боєприпасів для вітчизняних дронів і збільшилися кількісні та якісні показники виробництва ракет. У наступному році окрему увагу приділять виготовленню вибухових речовин та порохів, яких у світі дефіцит сказав Президент.

Глава держави відзначив, що в оборонному комплексі постійно зростає частка приватних компаній. Уже чотири з пʼяти компаній ОПК – це недержавні підприємства.

Зеленський пообіцяв, що держава зі свого боку продовжить спрощувати бюрократичні процедури – від імпорту складників до процесу допуску до експлуатації, а уряд працює над забезпеченням фінансування довгострокових контрактів.

Крім того оборонний комплекс України стане частиною міжнародної системи оборони, вже є домовленості з низкою провідних держав і компаній світу про спільне виробництво.

"Буде більше таких домовленостей, більше інтеграцій наших можливостей і світових, наших виробництв і виробництв провідних країн", – сказав Зеленський.

Він вручив представникам ОПК нагороди, зокрема орден князя Ярослава Мудрого V ступеня, ордени «За заслуги» ІI та ІIІ ступенів, княгині Ольги ІIІ ступеня, медалі «За працю і звитягу».