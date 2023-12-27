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Мінфін: Україна отримала за грудень $5 млрд зовнішнього фінансування

Грантові кошти склали 11% із загального обсягу.

Мінфін: Україна отримала за грудень $5 млрд зовнішнього фінансування
Фото: Insider

Держбюджет України отримав у грудні 2023 року 5 млрд доларів США зовнішнього фінансування.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Грантові кошти склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги.

Серед донорів цього місяця: 

  • Японія - 2,2 млрд доларів (пільгове фінансування та гранти);
  • ЄС - 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);
  • Міжнародний валютний фонд - близько 900 млн доларів (пільгове фінансування);
  • Норвегія - 190 млн доларів (грант);
  • Німеччина - 55 млн доларів (грант);
  • США - 50 млн доларів (грант);
  • Швейцарія - 20 млн доларів (грант);
  • Світовий банк - 8 млн доларів (пільгове фінансування).

За даними Мінфіну, цю допомогу спрямовують на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.

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