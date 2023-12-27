Мінфін: Україна отримала за грудень $5 млрд зовнішнього фінансування

Держбюджет України отримав у грудні 2023 року 5 млрд доларів США зовнішнього фінансування.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Грантові кошти склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги.

Серед донорів цього місяця:

Японія - 2,2 млрд доларів (пільгове фінансування та гранти);

ЄС - 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);

Міжнародний валютний фонд - близько 900 млн доларів (пільгове фінансування);

Норвегія - 190 млн доларів (грант);

Німеччина - 55 млн доларів (грант);

США - 50 млн доларів (грант);

Швейцарія - 20 млн доларів (грант);

Світовий банк - 8 млн доларів (пільгове фінансування).

За даними Мінфіну, цю допомогу спрямовують на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.