Мінфін: Україна отримала за грудень $5 млрд зовнішнього фінансування

Держбюджет України отримав у грудні 2023 року 5 млрд доларів США зовнішнього фінансування.
Про це повідомило Міністерство фінансів.
Грантові кошти склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги.
Серед донорів цього місяця:
- Японія - 2,2 млрд доларів (пільгове фінансування та гранти);
- ЄС - 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);
- Міжнародний валютний фонд - близько 900 млн доларів (пільгове фінансування);
- Норвегія - 190 млн доларів (грант);
- Німеччина - 55 млн доларів (грант);
- США - 50 млн доларів (грант);
- Швейцарія - 20 млн доларів (грант);
- Світовий банк - 8 млн доларів (пільгове фінансування).
За даними Мінфіну, цю допомогу спрямовують на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.