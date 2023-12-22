Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль анонсував створення трьох нових індустріальних парків

Також уряд продовжує програму безповоротних грантів єРобота.

Шмигаль анонсував створення трьох нових індустріальних парків
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін ухвалимо рішення про створення трьох нових індустріальних парків.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, мова йде про два нові промислові парки на Хмельниччині й один на Львівщині.

Крім того, уряд продовжує програму безповоротних грантів єРобота.

"На програми підтримки економічної активності, інвестицій та українських виробників наступного року ми виділяємо близько 40 млрд грн... Сьогодні ухвалюємо рішення про збільшення програми фінансування мікрогрантів на 1,3 млрд грн. Загальна сума програми тепер складе 3,2 млрд грн.", - сказав прем'єр.

Що таке індустріальні парки

  • Індустріальний (промисловий) парк  - це визначена відповідно до містобудівної документації та облаштована належною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність. Сфери роботи - переробна промисловість, науково-дослідна діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій та ін.
  • Зараз таких парків в Україні налічується 70. Найбільше - на Київщині та Львівщині. Головна спеціалізація цих парків – переробка: деревина, металургія, агропродукція, машинобудування.
  • Минулого місяця Денис Шмигаль заявив, що уряд планує витратити мільярд гривень на розвиток індустріальних парків у 2024 році.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies