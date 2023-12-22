Шмигаль анонсував створення трьох нових індустріальних парків

Кабмін ухвалимо рішення про створення трьох нових індустріальних парків.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, мова йде про два нові промислові парки на Хмельниччині й один на Львівщині.

Крім того, уряд продовжує програму безповоротних грантів єРобота.

"На програми підтримки економічної активності, інвестицій та українських виробників наступного року ми виділяємо близько 40 млрд грн... Сьогодні ухвалюємо рішення про збільшення програми фінансування мікрогрантів на 1,3 млрд грн. Загальна сума програми тепер складе 3,2 млрд грн.", - сказав прем'єр.

Що таке індустріальні парки