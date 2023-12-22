Шмигаль анонсував створення трьох нових індустріальних парків

Кабмін ухвалимо рішення про створення трьох нових індустріальних парків.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, мова йде про два нові промислові парки на Хмельниччині й один на Львівщині.
Крім того, уряд продовжує програму безповоротних грантів єРобота.
"На програми підтримки економічної активності, інвестицій та українських виробників наступного року ми виділяємо близько 40 млрд грн... Сьогодні ухвалюємо рішення про збільшення програми фінансування мікрогрантів на 1,3 млрд грн. Загальна сума програми тепер складе 3,2 млрд грн.", - сказав прем'єр.
Що таке індустріальні парки
- Індустріальний (промисловий) парк - це визначена відповідно до містобудівної документації та облаштована належною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність. Сфери роботи - переробна промисловість, науково-дослідна діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій та ін.
- Зараз таких парків в Україні налічується 70. Найбільше - на Київщині та Львівщині. Головна спеціалізація цих парків – переробка: деревина, металургія, агропродукція, машинобудування.
- Минулого місяця Денис Шмигаль заявив, що уряд планує витратити мільярд гривень на розвиток індустріальних парків у 2024 році.