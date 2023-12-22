Німеччина виділила новий пакет допомоги для України.
Про це йдеться на сайті уряду ФРН.
У перелік увійшли:
До нього увійшли:
- три зенітні установки Gepard;
- 30240 одиниць 35-мм боєприпасів для Gepard;
- боєприпаси для Leopard 2A6;
- 10 БПЛА Vector;
- два тягачі HX81;
- п'ять напівпричепів HX81;
- вісім вантажівок Zetros;
- дві машини розмінування WiSENT 1 MC;
- дві машини прикордонної охорони;
- вісім транспортних засобів;
- дві системи захисту зв'язку AMPS для гелікоптерів;
- 2500 снарядів 155 мм;
- 25536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів;
- медичне спорядження.
Напередодні стало відомо, що Бундесвер виділив для України 120 бронемашин піхоти Marder. 40 додаткових БМП надійшли з промислових запасів.