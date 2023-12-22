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Німеччина виділила новий пакет допомоги для України

У переліку - установки Gepard, боєприпаси до них і до танків Leopard 2A6 і дрони Vector.

Німеччина виділила новий пакет допомоги для України
Фото: МО Німеччини

Німеччина виділила новий пакет допомоги для України.

Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

У перелік увійшли:

До нього увійшли:

  • три зенітні установки Gepard;
  • 30240 одиниць 35-мм боєприпасів для Gepard;
  • боєприпаси для Leopard 2A6;
  • 10 БПЛА Vector;
  • два тягачі HX81;
  • п'ять напівпричепів HX81;
  • вісім вантажівок Zetros;
  • дві машини розмінування WiSENT 1 MC;
  • дві машини прикордонної охорони;
  • вісім транспортних засобів;
  • дві системи захисту зв'язку AMPS для гелікоптерів;
  • 2500 снарядів 155 мм;
  • 25536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів;
  • медичне спорядження.

Напередодні стало відомо, що Бундесвер виділив для України 120 бронемашин піхоти Marder. 40 додаткових БМП надійшли з промислових запасів. 

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