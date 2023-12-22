​Фінляндія виплачуватиме по 5 тисяч євро біженцям, які повертаються на батьківщину

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії видало нове положення про допомогу при добровільному поверненні біженців на батьківщину.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Новий регламент замінить попередній, термін дії якого закінчується наприкінці 2023 року. Новий регламент реалізує зобов'язання урядової програми з надання субсидії на добровільне повернення, щоб стимулювати якнайшвидший виїзд із країни та відмову від оскарження рішення про надання прихистку. Також було поставлено за мету гармонізувати розмір субсидії на рівні країн-компараторів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з новим положенням, розмір гранту на добровільне повернення становитиме 5300 євро, якщо заяву подано протягом 30 днів після повідомлення про перше негативне рішення щодо надання прихистку або відкликання заяви. Якщо заяву подано після 30 днів, розмір гранту буде знижено до 2000.

Можливість отримання вищої субсидії є одноразовим платежем.

"Новий регламент спростив схему надання субсидій на добровільне повернення. У додатку до попередньої Постанови гранти були розділені на чотири категорії країн. Новий регламент скасовує це угруповання і робить розмір гранту однаковим для всіх, незалежно від країни," - зазначили в МЗС.

Допомогу не надають у разі переїзду в іншу країну ЄС або Шенгенської угоди, а також у країну, громадянам якої не потрібна віза до Фінляндії.

За даними ЗМІ, на кінець літа статус тимчасового захисту у Фінляндії отримали понад 53 тис. біженців з України.