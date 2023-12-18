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Єврокомісія виділила понад 65 мільйонів євро країнам, які прийняли українських біженців

Наразі в Європейському Союзі проживає понад 4,1 мільйона українських біженців.

Єврокомісія виділила понад 65 мільйонів євро країнам, які прийняли українських біженців
Фото: EPA/UPG

Минулого тижня Європейська комісія вирішила виділити понад 65 мільйонів євро Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії, які надали прихисток українським біженцям від російської агресії.

Відповідну заяву оприлюднили сьогодні на сайті Європейської комісії.

У Єврокомісію зазначили, що така допомога надається для полегшення фінансового навантаження на систему адаптації біженців у вказаних чотирьох країнах та надання їм можливості забезпечити людям, що перебувають під тимчасовим захистом ЄС, належний рівень підтримки, послуг та допомоги.

"Наразі в Європейському Союзі проживає понад 4,1 мільйона людей, які користуються тимчасовим захистом. Комісія продовжує вживати заходів для підтримки людей, які втікають з України та держав-членів, які їх приймають", – ідеться у тексті заяви.

Болгарія, Чеська Республіка, Польща й Румунія можуть використати це додаткове фінансування для переходу від надання біженцям колективного притулку до індивідуального розселення у приватному секторі, шляхом надання українцям фінансової допомоги на перехідний період, а також доступу до мовного тренування, до соціальних та медичних послуг тощо. 

"Відповідні агенції держав-членів, організації громадянського суспільства та міжнародні організації можуть реалізовувати свої проекти уже сьогодні. Фінансування буде залежати від відповідних систем моніторингу та контролю фінансової системи ЄС", – зазначають у Єврокомісії.

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