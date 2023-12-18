Чилійці на референдумі відхилили нову консервативну конституцію

У силі залишиться конституція 1980 року, розроблена під час диктатури генерала Августо Піночета.

Чилійці на референдумі проголосували за відхилення нової консервативної конституції, яка мала б замінити її поточний текст. “Проти” проголосували понад 55% учасників плебісциту, пише The Guardian.

У силі залишиться конституція 1980 року, розроблена під час диктатури генерала Августо Піночета.

Голосування в неділю стало другим за багато років проєктом конституції, який виборці відхилили.

У жовтні 2019 року Чилі відбулися великі протести проти нерівності, і політики вирішили змінити конституцію, намагаючись придушити заворушення.

У вересні минулого року, після трьох років тривалих дебатів, що 62% виборців повністю відкинули прогресивну конституцію, яка “гарантувала довгий список прав і свобод, а також вносила радикальні зміни до судової та політичної системи країни”.

Останній проєкт конституції розробила Республіканська партія, він містив суперечливі положення, які, за словами активістів, могли призвести до скасування доступу до безпечних абортів. У проєкті були прописані заходи щодо розв'язання гострих проблем республіканців, нелегальної міграції та громадської безпеки, а також проголошувалося, що вшанування національних символів є обов'язком чилійців.

Противники документа заявили, що він більше схожий на маніфест Республіканської партії, ніж на довгостроковий проєкт, і що будь-якому лівому уряду важко буде реалізувати свою програму.

Президент Габрієль Борич заявив, що нового конституційного процесу не буде до закінчення його терміну повноважень у 2026 році.