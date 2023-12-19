​65% американців виступають за підтримку України, – опитування

Більшість американців виступають "за" допомогу Україні, але підтримують тактику республіканців.
Про це свідчать результати опитування Harvard CAPS-Harris Poll.
Респондентів спитали: "Як, на вашу думку, потрібно діяти республіканцям: притримувати надання допомоги обом країнам [Україні й Ізраїлю], поки не отримають додаткового фінансування безпеки кордону, чи погодити допомогу без фінансування кордону?".
65% опитаних обрали перший варіант, причому навіть серед респондентів-демократів він на першому місці.
При цьому 65% учасників опитування вважають, що США повинні підтримувати Україну у війні проти Росії, хоча конкретно нинішній багатомільярдний пакет фінансування підтримують лише 49% респондентів.
Практично такі самі цифри має й Ізраїль: 65% респондентів сказали, що США мають підтримувати його у війні з ХАМАС, а той пакет, який розглядається зараз, підтримують 54%.
Під час опитування також виявилося, що кількість американців, які прихильно ставляться до України, вдвічі перевищує кількість антипатиків – 55% проти 25%. Різниця у 30 в.п. приблизно така ж, як у НАТО й Ізраїлю, і набагато краща, ніж, наприклад, у Верховного суду США чи більшості провідних медіа і соцмереж, таких як CNN, Fox News, Facebook чи екс-Twitter.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував результати опитування і наголосив, що "розмова з людьми має значення".
"Завжди потрібно говорити, спілкуватись, доводити, що наша справа – це про справедливість. Пояснювати, чому нам потрібна допомога. Саме це робили Президент Володимир Зеленський, міністри, команда Офісу та українські депутати під час наших останніх поїздок до США. І ці візити були успішними", – написав він у Telegram.
Єрмак зазначив, що кількість американців, які вважають, що США повинні робити більше для України, зросла на 10% за місяць.
Онлайн-опитування проводили компанії The Harris Poll та HarrisX 13−14 грудня серед 2 034 зареєстрованих виборців.
Нагадаємо, що Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні.
Що передувало
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Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу наступного тижня. Демократи намагалися домовитися і навіть пропонували провести ще одну сесію наступного тижня; Байден казав, що готовий на компроміс, а республіканці – що все підтримають, однак Білий дім мусить почати діалог з ними й погодитися на жорсткі зміни в міграційному законодавстві. Іншими словами: ніхто не хоче нічим і нікому поступатися. Докладно – в матеріалі на LB.ua.
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Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде.
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Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.
- Посол США Бріджит Брінк закликає виділити додатковий пакет допомоги Україні, завдяки якому Україна зможе продовжувати боротися проти Росії.