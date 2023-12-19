​65% американців виступають за підтримку України, – опитування

Більшість американців виступають "за" допомогу Україні, але підтримують тактику республіканців.

Про це свідчать результати опитування Harvard CAPS-Harris Poll.

Респондентів спитали: "Як, на вашу думку, потрібно діяти республіканцям: притримувати надання допомоги обом країнам [Україні й Ізраїлю], поки не отримають додаткового фінансування безпеки кордону, чи погодити допомогу без фінансування кордону?".

65% опитаних обрали перший варіант, причому навіть серед респондентів-демократів він на першому місці.

При цьому 65% учасників опитування вважають, що США повинні підтримувати Україну у війні проти Росії, хоча конкретно нинішній багатомільярдний пакет фінансування підтримують лише 49% респондентів.

Практично такі самі цифри має й Ізраїль: 65% респондентів сказали, що США мають підтримувати його у війні з ХАМАС, а той пакет, який розглядається зараз, підтримують 54%.

Під час опитування також виявилося, що кількість американців, які прихильно ставляться до України, вдвічі перевищує кількість антипатиків – 55% проти 25%. Різниця у 30 в.п. приблизно така ж, як у НАТО й Ізраїлю, і набагато краща, ніж, наприклад, у Верховного суду США чи більшості провідних медіа і соцмереж, таких як CNN, Fox News, Facebook чи екс-Twitter.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував результати опитування і наголосив, що "розмова з людьми має значення".

"Завжди потрібно говорити, спілкуватись, доводити, що наша справа – це про справедливість. Пояснювати, чому нам потрібна допомога. Саме це робили Президент Володимир Зеленський, міністри, команда Офісу та українські депутати під час наших останніх поїздок до США. І ці візити були успішними", – написав він у Telegram.

Єрмак зазначив, що кількість американців, які вважають, що США повинні робити більше для України, зросла на 10% за місяць.

Онлайн-опитування проводили компанії The Harris Poll та HarrisX 13−14 грудня серед 2 034 зареєстрованих виборців.

Нагадаємо, що Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні.

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