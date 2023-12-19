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Фінляндія підписала із США угоду про військову співпрацю

"Ми не очікуємо, що Сполучені Штати піклуватимуться про захист Фінляндії. Ми продовжуємо інвестувати в нашу оборону".

Фінляндія підписала із США угоду про військову співпрацю
Фото: Aliexpress.com

Фінляндія 18 грудня підписала угоду про посилення військової співпраці зі Сполученими Штатами, через день після того, як президент Росії Володимир Путін виступив із заявами щодо вступу цієї країни в НАТО.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Угода формалізує тісніші зв’язки з Вашингтоном із вступом Фінляндії в Альянс у квітні, а також передбачає можливість присутності і тренування американських сил та попереднє розміщення оборонної техніки США на території Фінляндії.

Міністр оборони Антті Хяккянен, який прибув у Вашингтон для підписання угоди, привітав її як "сильний знак прихильності США захисту Фінляндії та всієї Північної Європи".

"Ми не очікуємо, що Сполучені Штати піклуватимуться про захист Фінляндії. Ми продовжуємо інвестувати в нашу оборону", - зазначив він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, своєю чергою, зазначив, що "Фінляндія, як ніхто, знає, що зараз на кону для України".

"У 1939 році фіни також зіткнулись із російським вторгненням, й довели, що вільний народ може чинити неймовірно потужний і стійкий опір. Ваша історія також служить нагадуванням про те, чому так важливо, щоб ми всі продовжували підтримувати Україну", - сказав він.

Що передувало

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, 18 травня 2022 року, Фінляндія офіційно подала заявку на вступ у НАТО. 4 квітня 2023 року Фінляндія вступила в Альянс і стала 31 його членом. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Вступ Фінляндії до НАТО та нові можливості для України".

Днями президент РФ Путін днями погрожував "проблемами", які виникнуть у відносинах РФ з Фінляндією, і заявив, що наказав створити новий військовий округ у регіонах, які межують із цією країною.

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