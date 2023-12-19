В рамках програми Grain from Ukraine Туреччина відправить зерно у Нігерію

Це зерно було доставлене в Туреччину ще під час дії Чорноморської зернової ініціативи.

25 тис. тонн українського зерна в рамках програми Grain from Ukraine готується до відправки у Нігерію з турецького порту Самсун.

Про це сказав у коментарі Укрінформу Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар.

“Це зерно було доставлене в насипному порядку з одного з портів в Україні ще під час дії Чорноморської зернової ініціативи. Зараз воно зберігається в Туреччині в рамках Світової продовольчої програми ООН. Для нас важливо, що ми співпрацюємо зі Світовою продовольчою програмою, щоб постачати зерно у такі країни, як Нігерія”, - розповів Боднар.

Він додав, що загалом планується відправити ще 60 кораблів з різних портів.

Боднар уточнив, що ця ініціатива буде реалізовуватися і з інших портів, де воно зараз зберігається, а не лише з портів Туреччини.

“Ключовим координатором є Світова продовольча програма ООН, яка використовує можливості завантаження або з українських портів, або з тих, які були раніше куплені чи збережені в Туреччині чи в інших країнах. Зокрема, мова йде про Іспанію, яку досить часто говорять як про один з пунктів призначення українського зерна”, - зазначив посол України в Туреччині.