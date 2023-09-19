Росія з початку повномасштабної агресії заблокувала українські чорноморські та азовські морські порти, а порти на Дунаї досі залишаються мішенню для ракет і безпілотників РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу у ООН.

“Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких — якщо не всіх — захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю”, - зазначив президент України.

Фото: EPA/UPG

Зеленський нагадав, що у Чорному морі було запущено тимчасовий експортний коридор, також Україна працює над збереженням сухопутних маршрутів.

“Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер”, - підкреслив голова держави.

На думку президента, таким чином вони допомагають “підготувати сцену для московського актора”.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, як повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка Польща ввела на вихідних додаткові заборони на імпорт українського борошна та кормів. Це вплине на значну частину українського експорту. Якщо Варшава не скасує ці заходи, Україна заборонить імпорт фруктів і овочів з Польщі.

Київ подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції. Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі. Качка зазначив, що такі дії країн є юридично неправильними і свідчать про повну недовіру до Європейської комісії.