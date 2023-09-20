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Окупанти вдарили по Торецьку, четверо загиблих

Ворожа атака зруйнувала приватні оселі.

Окупанти вдарили по Торецьку, четверо загиблих
Фото: Донецька облпрокуратура

Російські війська 20 вересня з міномета обстріляли Торецьк у Донецькій області. 

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що росіяни вдарили 240-міліметровою активно-реактивною міною 3Ф2 системи 2С4 "Тюльпан" по місту Торецьку та його околицях.

Від влучання засобу ураження постраждало саме місто та смт Північне. У Торецьку внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинули 19-річна дівчина та 20-річний чоловік. Під час обстрілу вони перебували в приватному житловому будинку. Ще двоє людей - 84-річна мати та її 60-річний син дістали поранення, несумісні з життям, на одній із вулиць Північного.

Ворожа атака зруйнувала приватні оселі й пошкодила господарські споруди. Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 19 вересня, російська армія обстріляла 12 населених пунктів Донецької області. Поліцейські задокументували 31 російську атаку на цивільне населення.

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