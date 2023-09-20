Упродовж минулої доби, 19 вересня, російська армія обстріляла 12 населених пунктів Донецької області. Поліцейські задокументували 31 російську атаку на цивільне населення.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, ворог обстріляв 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Слов'янськ, Торецьк, Часів Яр, смт Курдюмівка, села Багатир, Богоявленка, Діброва, Новоселівка Перша, Орлівка, Петропавлівка, Шахтарське.

Пошкоджені 50 цивільних об’єктів: 20 житлових будинків, дитячий садок, ліцей, школи, гуртожиток, будинок культури, фельдшерський пункт, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, лінії електропередач.

По селу Багатир російські війська вдарили трьома ракетами С-300 та з РСЗВ "Смерч". Окупанти поранили людину, зруйнували фермерське господарство та 6 приватних будинків.

"Іскандерами" та крилатою ракетою Х-35 окупанти завдали удару по Петропавлівці Великоновосілківської громади. Поранень зазнали 4 людей. Пошкоджено 6 приватних будинків, фельдшерсько-акушерський пункт, будинок культури, господарську споруду, гаражі. В селі Шахтарське під удар "Ураганів" потрапили 3 приватні оселі.

П’ятьма ракетами С-300 росіяни поцілили по Слов’янську. Руйнувань зазнали навчальний корпус, гуртожиток, приватний будинок. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України. Із різних видів озброєння – гранатомети, міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ударні БПЛА, тактична авіація – були атаковані 142 населені пункти та 104 об’єкти інфраструктури.