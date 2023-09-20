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Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Донеччини та поранила п’ятьох людей

Пошкоджені п’ять цивільних об’єктів.

Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Донеччини та поранила п’ятьох людей

Упродовж минулої доби, 19 вересня, російська армія обстріляла 12 населених пунктів Донецької області. Поліцейські задокументували 31 російську атаку на цивільне населення.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, ворог обстріляв 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Слов'янськ, Торецьк, Часів Яр, смт Курдюмівка, села Багатир, Богоявленка, Діброва, Новоселівка Перша, Орлівка, Петропавлівка, Шахтарське.

Пошкоджені 50 цивільних об’єктів: 20 житлових будинків, дитячий садок, ліцей, школи, гуртожиток, будинок культури, фельдшерський пункт, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, лінії електропередач.

По селу Багатир російські війська вдарили трьома ракетами С-300 та з РСЗВ "Смерч". Окупанти поранили людину, зруйнували фермерське господарство та 6 приватних будинків.

"Іскандерами" та крилатою ракетою Х-35 окупанти завдали удару по Петропавлівці Великоновосілківської громади. Поранень зазнали 4 людей. Пошкоджено 6 приватних будинків, фельдшерсько-акушерський пункт, будинок культури, господарську споруду, гаражі. В селі Шахтарське під удар "Ураганів" потрапили 3 приватні оселі.

П’ятьма ракетами С-300 росіяни поцілили по Слов’янську. Руйнувань зазнали навчальний корпус, гуртожиток, приватний будинок. Інформації про постраждалих не надходило.

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Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України. Із різних видів озброєння – гранатомети, міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ударні БПЛА, тактична авіація – були атаковані 142 населені пункти та 104 об’єкти інфраструктури.

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