РФ била по 9 областях України. В Харківській загинули шестеро людей, в Херсонській – двоє

Вночі росіяни вдарили по Полтавській області, є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці, внаслідок чого сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено. Про постраждалих даних немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській області за добу було 13 обстрілів (128 вибухів). Ворог стріляв із мінометів, артилерії, гранатометів. Під вогнем – громади Новгород-Сіверського на Чернігівського районів.Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській вночі та вранці знову під ударом рашистів – Нікопольський район. Агресор обстрілював районний центр, Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку громади. Пошкоджені пʼять приватних будинків, два авто і лінії електропередач. Наслідки атак уточнюються. Попередньо – люди цілі. Оборонці неба з ПвК "Схід" збили над областю два ворожих БпЛА. Вчора за день ворог двічі атакував Нікополь. Надвечір вибух пролунав й у Новопавлівській громаді Синельниківського району. Дані щодо ушкоджень уточнюються. Поранених та загиблих немає. Також вчора вдень один БпЛА збили в небі над областю.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив три обстріли прикордоння. Зафіксовано 10 вибухів – з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Свеська та Краснопільська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння. Зафіксовано 202 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Великописарівська, Білопільська, Юнаківська, Есманська громади. Середино-Будська громада: здійснено обстріл з АГС (шість вибухів), артилерії (пʼять вибухів) та мінометів (19 вибухів). Внаслідок обстрілів отримали поранення двоє місцевих жителів. Пошкоджено чотири домоволодіння.

У Луганській вчора рашисти відкрили артилерійський вогонь по Невському, на території села сталися 25 вибухів. Також ворог двічі застосовував авіаційні бомби ФАБ-500. Загинула 85-річна жінка. Її домоволодіння зруйноване. Також авіаційних та артилерійських ударів противник завдав по Білогорівці. За добу противник здійснив 144 обстрілів (536 снарядів).

У Харківській авіаційних ударів зазнали Куп’янськ та Іванівка. Під обстріл ворожої артилерії та мінометів потрапили понад 10 населених пунктів: Красне Перше, Лиман Перший, Синківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Амбарне, Строївка, Тополі. Також вчора ворог завдав удару по Куп’янську керованою авіабомбою. Зафіксоване влучання по переправі через річку Оскіл. Зруйновано міст та знищено три легкових автомобілі, в яких були люди. Загинули четверо чоловіків і двоє жінок. Вчора ворог з мінометів обстріляв Одноробівку. Інформація стосовно постраждалих та пошкоджень не надходила. Загалом по області за добу – шестеро загиблих.

У Запорізькій за минулу добу військовослужбовці рф завдали 128 ударів по 24 містах та селах. 105 артилерійських обстрілів прийшлися по території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Левадного, Ольгівського, Білогір'я, Полтавки, Лобкового, П'ятихаток, Павлівки й Кам'янського. Ворог здійснив пʼять обстрілів із ракетних систем залпового вогню Новодарівки, Левадного та Степового, 12 БпЛА-атак по Канівському, Оріхову, Новодарівці, Малинівці, Степногірську, Степовому й Малим Щербакам, а також завдав шести авіаударів по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці. Внаслідок удару ворожого дрону-камікадзе по Степногірську поранення отримали чоловіки 32 та 42 років.

У Донецькій минулої доби під вогнем рашистів – 12 населених пунктів: Авдіївка, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, Курдюмівка, Багатир, Богоявленка, Діброва, Новоселівка Перша, Орлівка, Петропавлівка, Шахтарське. Пошкоджено 20 житлових будинків, шість господарчих споруд, дитячий садок, учбовий корпус ліцею, гуртожиток ліцею, дві ЛЕП, дві школи, будинок культури, три цивільних автомобіля, фельдшерський пункт, два гаражі. За добу по області – пʼятеро поранених.

У Херсонській за добу ворог здійснив 118 обстрілів (589 снарядів), з них по Херсону – сім обстрілів (23 снарядів). Внаслідок обстрілів вчора зранку обласної психіатричної лікарні у селі Степанівка сталася пожежа. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Цивільні не постраждали. Також у Степанівці внаслідок завданих ударів постраждало 60 приватних будинків та дві 4-поверхівки. Окупанти продовжують тероризувати Херсон. Вчора черговий удар забрав життя 49-річного сержанта поліції та 57-річного чоловіка. 33-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізували. армія рф поцілила по тролейбусу з пасажирами.Також внаслідок влучання загорілася складська будівля. Вчора російська артилерія обстріляла один із вищих навчальних закладів Херсона. Через ворожий удар постраждали три херсонки. Їм надають медичну допомогу. Удар рашистів по Тягинці: через влучання керованої авіабомби пошкоджено будівлю колишнього складу, вибито вікна у лікарні, сільському клубі та будинках місцевих жителів. Люди не постраждали. Загалом за добу через російську агресію двоє людей загинули, ще четверо поранені.

Нагадаємо, минулої доби Російська Федерація атакувала Україну 31 ударним БпЛА типу “Shahed-136/131”, з яких 28 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Від цинічного ракетного удару постраждало мирне населення міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. На жаль, внаслідок таких терористичних дій Кремля є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.