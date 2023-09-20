Збройні сили відбили атаки окупантів в районі Ягідного на Донеччині, – Генштаб

Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ зранку 574-ї доби широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Минулої доби Російська Федерація атакувала Україну 31 ударним БпЛА типу “Shahed-136/131”, з яких 28 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Від цинічного ракетного удару постраждало мирне населення міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. На жаль, внаслідок таких терористичних дій Кремля є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131”, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав девʼяти ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Авіаційних ударів зазнали Леонівка, Попівка Чернігівської області; Грабовське Сумської області; Іванівка, Куп’янськ Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Левадне, Мала Токмачка Запорізької області; Веселе, Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Садове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та завдавати успішного ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох – по зенітно-ракетним комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено три пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, девʼять артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.