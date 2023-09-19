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У Токмаку російських військових заселяють в житлові будинки

Цим окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права. 

У Токмаку російських військових заселяють в житлові будинки
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Військових російської армії заселяють в будинки цивільних людей у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він наголосив, що таким чином окупанти використовують мешканців захоплених територій, як живий щит.

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“Цим окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права - примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках”, - зазначив Федоров.

Нагадаємо, російські військові, ймовірно, посилили оборону довкола окупованого Токмака у Запорізькій області. Армія РФ розгортає довкола міста додаткові блокпости, ставить “їжакові” протитанкові укріплення, а також копає нові окопи.

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