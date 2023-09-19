У Токмаку російських військових заселяють в житлові будинки

Військових російської армії заселяють в будинки цивільних людей у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Він наголосив, що таким чином окупанти використовують мешканців захоплених територій, як живий щит.
“Цим окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права - примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках”, - зазначив Федоров.
Нагадаємо, російські військові, ймовірно, посилили оборону довкола окупованого Токмака у Запорізькій області. Армія РФ розгортає довкола міста додаткові блокпости, ставить “їжакові” протитанкові укріплення, а також копає нові окопи.