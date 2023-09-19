В Києві затримали чоловіка, який застосував гранату у житловому масиві

Під час затримання у нього знайшли ще одну гранату.

Працівники поліції Києва затримали чоловіка, який кинув гранату біля багатоповерхівки у Дніпровському районі столиці в ніч на 19 вересня.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Києві.

Зазначається, що чоловік кинув гранату, щоб налякати знайомого, з яким він тривалий час конфліктує.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, але пошкодження отримав автомобіль Volvo, що був припаркований поруч з будинком.

Слідчо-оперативна група виявила та вилучила залишки вибухового пристрою, а саме уламки, запобіжну чеку та частину запалу від гранати “Ф-1”.

Поліцейські встановили, що до вчинення хуліганських дій причетний неодноразово судимий уродженець Луганщини, 1998 року народження.

Його затримали та повідомили про підозри у скоєнні злочинів. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили в особистих речах зловмисника гранату “Ф-1” із запалом.

Фото: Поліція Києва

За цим фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 – хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень та за ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавленням волі.

Нагадаємо, 7 вересня у Вишневому Київської області внасідок вибуху гранати загинув 47-річний чоловік. За попередніми даними, він вчинив самогубство.