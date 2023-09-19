США зосереджені на посиленні української системи ППО, - Остін

За його словами, на цьому напрямку треба ще багато зробити.

США наразі більше зосереджені на посиленні української системи протиповітряної оборони, аніж на передачі далекобійних ракет, таких як ATACMS.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін повідомив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-15"), що відбулося на авіабазі у Німеччині, інформує УНІАН.

"З точки зору того, чи цей запит (щодо передачі далекобійних ракет - ред.) є легітимним, чи ні, я не буду намагатись оцінити запити України. Вони запитують те, що на їхню думку, їм потрібне. Ми зосереджуємося і будемо зосереджуватися на найбільш нагальних потребах України", - наголосив Остін.

Міністр оборони США підкреслив, що вже впродовж багатьох місяців він разом з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі говорить про термінову потребу у системах протиповітряної оборони для України.

"Ми квапились, аби доставити якомога більше спроможностей для протиповітряної оборони та артилерійських платформ. Ми зробили неймовірну роботу для постачання деяких спроможностей ППО, але треба зробити набагато більше, і це повідомлення, яке ми передали нашим колегам сьогодні. І я маю повну віру, що вони будуть трохи більше заглиблюватися у пошуку", - сказав Остін.

Своєю чергою, Міллі запевняє, що усі держави-партнери, у тому числі США, рухаються якомога швидше для вчасної доставки Україні допомоги, яку вона прохає. За його словами, цей процес супроводжується багатьма факторами, постає багато технічних питань зі збору, перевезення і перекидання через кордон України цієї допомоги.

Зазначимо, що ATACMS - це тактична ракета балістичного типу, що запускається з установок M270 MLRS та M142 HIMARS, які вже є на озброєнні ЗСУ. В залежності від модифікації може вражати цілі на відстані до 300 км.

Раніше Остін зазначав, що на 15-ій зустрічі у Рамштайні йтиметься про подальшу допомогу у сфері безпеки та посилення підтримки України в її боротьбі за захист свого суверенітету.