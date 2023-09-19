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Залужний і Шаптала поспілкувалися з командирами бригад, які наступають на півдні

Вони узгодили послідовність подальших кроків з урахуванням оперативної обстановки.

Залужний і Шаптала поспілкувалися з командирами бригад, які наступають на півдні
Фото: Скрін з відео

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний і начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала поспілкувалися з командуванням угруповання "Таврія".

Про це йдеться у відео, яке поширене на офіційній сторінці Залужного в Facebook.

Повідомляється, що разом з командувачами та командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання вони обговорили та узгодили послідовність подальших кроків з урахуванням зміни оперативної обстановки на фронті, активності противника та всіх можливих загроз.

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Нагадаємо, що за даними британської розвідки, російські військові, ймовірно посилили оборону довкола окупованого Токмака у Запорізькій області. Покращення оборони міста, ймовірно, свідчить про зростаюче занепокоєння Росії щодо тактичного проникнення українських військ через першу основну лінію оборони на півдні. 

19 вересня Генштаб повідомив, що на Мелітопольському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції. Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

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